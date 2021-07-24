سيرين عبد النور تطل بالأبيض في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيرين عبد النور

قامت الفنانة سيرين عبد النور ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة سيرين عبد النور، خلال الصور التي نشرتها، وهي ترتدي فستانا أبيض مجسم كاشف عن رشاقتها وقوامها الممشوق، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أثار الجمهور، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة ذات الألوان الترابية على بشرتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة سيرين عبد النور كانت قد أعلنت عن إصابة نجلها كريستيانو بحمى التيفويد، وذلك عبر خاصية الاستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

يشار أن سيرين عبد النور يعرض لها حاليًا على منصة اتفرج مسلسل “دور العمر” مع عادل كرم، طلال الجردي، نوال كمال وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف ناصر فقية ومن إخراج سعيد الماروق.

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