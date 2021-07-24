بعد قصة حب.. حقيقة انفصال أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت عدد من الأخبار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بانفصال الفنان المطرب أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني بعد قصة حب وارتباط دام لمدة 10 أشهر.

ولكن لم يكشف أي من الطرفين سواء احمد سعد أو خطيبته عن أسباب الانفصال، حيث أنهما كانا يستعدان لعقد القران وذلك وذلك وفقًا لما أعلن عنه برنامج ET” بالعربي”.

حيث قام الفنان أحمد سعد بحذف جميع صوره مع خطيبته واكتفى فقط بالصور التى جمعته بأبنائه وبعض الفنانات الأخريات.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد سعد كان قد صرح في حوار سابق له أن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني هي السبب وراء تغيير حياته للأفضل عقب انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.

يذكر أن، قام الفنان أحمد سعد بطرح أغنية “الملوك” مع عنبة وزركش والتي نالت إعجاب الجمهور، وحصلت على مشاهدات ما تقارب من حوالي الـ15 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

كما شارك أحمد سعد في الموسم الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل “موسى” الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم:محمد رمضان وسمية الخشاب.

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