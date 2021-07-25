ياسمين رئيس داخل حمام سباحة في أحدث ظهور.. ومتابعون : أحلى ضحكة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ياسمين رئيس ، جمهورها ومتابعيها بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة وهي ترتدي مايوه داخل حمام سباحة، في إطلالة نالت غعجاب الجمهور الذي علق قائلًا: ” احلى ضحكة “.

وعلقت ياسمين رئيس على الصورة وكتبت :” لحظات من السعادة”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، بإطلالة ناعمة بسيطة بدون مكياج نهائيا ، مما حازت علي اعجاب الجمهور ومتابعيها على إنستجرام.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس الفنية السينمائية، مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام، وحاليا تقوم باستئناف تصوير فيلمها جارة القمر، وسافرت مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك، فيلم “جارة القمر” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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