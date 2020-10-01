للمرة الأولى.. مها المصري تتحدث عن زواج "تيم حسن" طليق ابنتها "ديمة بياعة" من "وفاء الكيلاني"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

تحدثت الفنانة “مها المصري” لأول مرة عن موضوع طلاق ابنتها الفنانة “ديمة بياعة” من الفنان “تيم حسن” وزوجته من الإعلامية “وفاء الكيلاني”.

وقالت المصري في لقاء فني” أن وفاء الكيلاني لم تدخل على الخط مع تيم حسن إلا بعد أن انفصل عن ابنتها ديمة بياعة.

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وأكدت أنها تقبل الظهور الإعلامي مع وفاء الكيلاني في أحد برامجها، وقالت: “طبعاً أقبل، وفاء إعلامية كتير شطورة وطلعت معها ببرنامج نورت”.

ولفتت إلى أن الكيلاني ليست عدوة لها أو لابنتها، مشيرة إلى أن الزواج قسمة ونصيب وهو حق لكل طرف باختيار شريك ومواصلة حياته معه.

وقالت الفنانة السورية: الدنيا قسمة نصيب.. شو هالحكي.. هي مش عدوتي أو عدوة ديمة.. ما أخدت الرجال من حضن مرته.. هاد حقه وحقها”.

كما أكدت على وجود علاقة طيبة بين أبناء ديمة، وقالت أن ورد وفهد اجتمعا من قبل مع الكيلاني، مؤكدة أنهم يحبانها جداً ويوجد تواصل دائم.

وأشادت المصري بدورها في سلسلة “مرايا” إلى جانب الفنان السوري “ياسر العظمة”، مؤكدة أنها “نجمة” في السلسلة وفق رأي الجمهور

وقالت أنه صديق عزيز إنها شكلت ثنائية ناجحة مع الفنان ياسر العظمة، لم تتكرر في مرايا وعلقت: “أنا بفهم عليه من نظرة شو بده”.

ونفت مها المصري وجود علاقة عاطفية مع “ياسر العظمة” في بداية مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنه متزوج من صديقتها المقربة جداً.



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