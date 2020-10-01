كشفت كل تفاصيلها.. نجمة "البرنس" تتجاوز حدود الجراءة بملابس شفافة أثارت موجة جدل (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٤ مساءً (خاص / دوت الخليج )

نشرت نجمة مسلسل “ البرنس" جوري بكر، صورة حديثة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، ظهرت فيها شبه عارية.

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وكشفت نجمة "البرنس" في اطلالتها الجديدة، عن تفاصيلها بوضوح، وهي جالسة على سجادة حمراء ، وعينيها مغمضتان وشفتيها على مقربة من كتفها الايسر كأنهما في موعد غرامي ..

وارتدت الإعلامية والفنانة جوري بكر، فستاناً شفافاً بلون الألماس المقارب للون جسمها ، أظهر ما تحته بوضوح ،خاصة الأجزاء الامامية التي باتجاه الكاميرا.

فجاءت الكثير من تعليقات المتابعين لنجمة " البرنس" ، مغردة عن فستانها المقارب لونه للون بشرتها ، حيث قالوا "البطانة بلون جسمك دخيلو هالجمال" ،"لا حد يتكلم ترى هذه بطانة على لون جسمها" ، "شفنا كل شيء " ، " كل حاجة باينة" .

تأتي هذه الإطلالة الجريئة، للإعلامية والفنانة المصرية، في سياق ماراثون استعراض الأرداف والمفاتن، الذي تخوضه عدد من الإعلاميات والفنانات في المنطقة العربية، من خلال مقاطع فيديو وصور يظهرن فيها شبه عاريات.

وظهرت نجمة "البرنس" في صورة سابقة شاركت بها متابعيها عبر إنستغرام، بفستان قصير وناعم، يكشف معظم جسدها، فأنهالت عليها التعليقات ، التي خرج بعضها عن سياق الإعجاب والغزل والنقد ، إلى كتابة كلمات وعبارات خادشة للحياء.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الإعلامية جوري بكر، بصورة إغراء جريئة، بل سبق وأن شاركت بالكثير من الصور المشابهة لها ، خلال الفترة الماضية.

ومن تلك المشاركات الجريئة، نشرت جوري بكر، قبل أيام قليلة، صورة على منصة تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام "، خطفت الأنظار.

وبدت نجمة "البرنس " فيها شبه عارية ، حيث ارتدت فستاناً أسوداً مفتوحا من الأسفل حتى نهاية العنق من الأعلى ، فظهر نصف جسدها ، على امتداد تلك الفتحة الطولية ..

متابعو الإعلامية والفنانة المصرية، تفاعلوا سريعا مع الصورة، وتداولوها عبر حساباتهم في موقع إنستغرام وبقية مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحدهم قائلاً : "ده قميص نوم رسمي .. الزاي الشباب يبقوا محترمين بعد ده المنظر "، وقال آخر معلقاً : " يا لروعتك. . بحبك وبحب لون جسمك"، وكتب ثالث "فستان بدون بطانة حلو ..جميلة بكل شيء .." .

كما وجه عدد من المتابعين انتقادات شديدة للإعلامية والفنانة بكر، واعدوا أطلالتها هذه خروج عن المألوف الذي اعتادوها عليه.

يشار إلى أن جوري بكر، شاركت لأول مرة في العمل الدرامي في مصر، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي عرض بماراثون دراما رمضان الماضي.

شاركها في بطولة "البرنس" الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى مشاركة ، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وكان أول عمل درامي لها ، في مسلسل خليجي كوميدي بعنوان "رمضانا يانا" عرض قبل عدة سنوات.

وقالت جوري بكر قبل بدء تصوير المسلسل المصري :"فخورة للغاية لأن أول تجربة لي بالتمثيل بمصر، ستكون مع المخرج محمد سامي، صاحب الأعمال الناجحة والتي طالما تحقق ضجة كبيرة، فهو من رشحني للدور، بالإضافة إلى وقوفي أمام نجم كبير له اسمه مثل محمد رمضان، إلى جانب الجميلتين نور وروجينا".

وأشارت جورى إلى أنه :"لطالما حققت النجاح والشهرة خارج حدود مصر، كمذيعة، وعملت مع أسماء عالمية على المستويين الإعلامي والفني، لكن الحصول على كل هذا في وطني سيكون له طعم مختلف تماما، فأرجو أن أقدم ما يليق بى وبالجمهور وبما وصلت إليه، فأنا مرعوبة من أول تجربة لي بالتمثيل في أم الدنيا، خصوصًا وأن المسلسل سيعرض بالشهر الفضيل، والذي يعتبر جواز سفر للفنان في حالة عبوره إلى قلوب المشاهدين».

يذكر أن جوري بكر، قد نقلت إقامتها إلى القاهرة، بعد سنوات طويلة قضتها في دبي، قدمت خلالها العديد من البرامج الفنية مع نجوم بوليوود على شاشة زي افلام، بالإضافة إلى قيامها ببطولة اللعبة الإلكترونية "Predators Z"، والتي ظهرت فيها بشخصية "المحاربة جوري"، ومؤخراً تقديمها لبرنامج "ArabWood" على شاشة روتانا.



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