نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بمشاركة نجوم عالميين .. بدأ التحضير لفيلم القذافي المرتقب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ مساءً (متابعات/خاصة )

قال الفنان محيي إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج «السؤال الصعب» على فضائية «سكاي نيوز عربية»، إنه كتب سيناريو فيلم «القذافي» منذ 20 عامًا، ولديه أمل في تصويره ولكن بعد أن تهدأ الأمور في المنطقة العربية.

جورج كلوني

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وكشف الفنان محيي إسماعيل ، أن لديه تعاقدات من أكثر من دولة لتصوير الفيلم، مؤكدًا مشاركة الفنان العالمي جورج كلوني، والممثلة العالمية بربارة سترايسند، في الفيلم.

وأضاف محيي إسماعيل أن عمر الفنانة لا يهم ولكن لابد أن تكون الشخصية ملائمة لها.





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