نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إعلامية تشن هجوم حاد على رغد "صدام حسين" بعد تعزيتها للشعب الكويتي بوفاة أميرهم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٥ مساءً (متابعات/خاصة )

تعرضت الابنة الأكبر للرئيس العراقي السابق صدام حسين “رغد حسين”، لهجوم حاد من قبل الاعلامية الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد أن قامت رغد بتعزية الشعب الكويتي بوفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقد قامت مي العيدان باعادة نشر تغريدة “رغد حسين” ، من خلال صفحتها على “انستجرام”، وعلقت قائلة: “رغد صدام حسين تعزي الشعب الكويتي بوفاة الامير صباح الاحمد . . . وانا اقولك لج الشعب الكويتي مايبي شي من رقعة وجهج . . فارقينا لابوج لابو اللي خلفج خلينا بحزنا مانبي منج شي”.

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وفي المقابل تعرضت مي العيدان لهجوم مُضاد بعد هذا التعليق، فكتب أحد المتابعين لها: ” مي على فكره ابوها قتل زوجها ومع ذلك ماكرهته ترى الي فات مات وصدقيني الدنيا متسوى”.

وكتب آخر: ” ومن انتي تتكلمي باسم الكويت فيها ناس عيال اصل طيبين ومحترمين على اي اساس تتكلمي عنهن بصفتج شو خلي رايج لج عيب تتعاملي مع ناس جذي”.

وهاجمتها مُتابعة قائلة: ” لاحول ولا قوة الا بالله.. وش هالاسلوب الي عليك .. مفروض تكونين راقيه بأسلوبك يا مي “.

وأشادأحد المُتابعين بأخلاق رغد وكتب: ” أصيلة بنت صدام يكفي سوت باصلها وتركت كل الخلافات والاحقاد على طرف لأن مايجوز على الميت الا الرحمة وهي عاملتكم باصلها واخلاقها وانت رديتي عليها باصلج واخلاقج والاناء ينضح بما فيه”.

وكانت رغد قد نشرت من خلال حسابها في تويتر تغريدة قالت فيها: “نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي الى شعب الكويت.. انا لله وانا اليه راجعون”





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