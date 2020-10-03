شاهد.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها وترد على أنباء طلاقها من أبو هشيمة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٧ مساءً (خاص / دوت الخليج )

خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن صمتها الذي امتد لأكثر من شهر ، لترد على الأنباء المتداولة حول طلاقها من زوجها ومواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .

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وجاء رد ياسمين صبري، على تلك الأنباء المتواصلة التداول منذ بداية الشهر الماضي تقريبا، عبر المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، من خلال مشاركة نشرتها في حسابها بتطبيق انستغرام.

المشاركة عبارة عن صورة تجمع الفنانة ياسمين صبري مع زوجها أحمد أبو هشيمة، وهما على سلم منزل الزوجية ، وبدا رجل الأعمال وهو يحتضن الفنانة من خصرها.

ورغم أن الصورة قديمة وكذا عدم تعليق ياسمين صبري عليها ، إلا أن الكثير من متابعيها اعتبروها ردا كافيا على الأنباء التي تتحدث عن ترك زوجها لها وانفصالهما.

كما سخر متابعون آخرون، مما اعتبروه محاولة من الفنانة المصرية للتغطية على طلاقها من أبو هشيمة، من خلال نشر صورة قديمة تجمعها به .

ولم تخل أيضا التعليقات من سخرية متابعين من حديث ياسمين صبري، أثناء مشاركتها في مقلب برنامج " رامز مجنون " في شهر رمضان الماضي، والذي قالت فيه إن زوجها أحمد أبو هشيمة يعجبها لأنه بيضحكها، وذلك ردا على سؤال رامز جلال لها عن سبب إعجابها بأبو هشيمة.

وكانت مصادر مطلعة، قد علقت على ظهور الفنانة ياسمين صبري، مؤخراً، بفستان قصير وضيق، في مقطع فيديو قديم لها ، عبر حسابها على إنستغرام.

وقالت المصادر إن مشاركة زوجة رجل الأعمال الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بمقطع الفيديو القديم يأتي ضمن سلسلة مشاركاتها التي بدأتها منذ أكثر من شهر ، والتي تركز فيها على إثارة الجدل حولها ومحاولة التغطية على ضجة الأنباء المتداولة بشأن انفصالها عن زوجها أبو هشيمة.

واوضحت ذات المصادر، أن مقطع الفيديو المنشور ، جاء بعد أكثر من شهر على غياب أبو هشيمة، عن الإطلالات التي تنشرها عبر حسابها على إنستغرام، وذلك لأول مرة منذ زواجهما الذي مضى عليه ما يقارب العام.

وأرجعت مصادر مقربة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الغياب إلى خلافات بينهما ، ازدادت حدتها بعد استضافة ياسمين صبري ببرنامج "رامز مجنون " في رمضان الماضي، والذي أدى إلى موجة سخرية من أحمد أبو هشيمة، بسبب ردها على سؤال رامز حول سبب إعجابها بأبو هشيمة ، بقولها " لأنه بيضحكني" .

وأضافت بأن الخلافات بين الزوجين (أبو هشيمة وياسمين صبري) وصلت في آخر المطاف إلى انفصالهما، وتواصل أبو هشيمة مع طليقته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في محاولة منه للعودة إليها، وكذا توجهه إلى العمل السياسي من خلال إنشاء حزب سياسي جديد تحت قيادته ، أطلق عليه "حزب الشعب الجمهوري" .

ولفتت المصادر إلى أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عقد عدة لقاءات مع شخصيات سياسية مصرية في شقة طليقته هيفاء وهبي وسط القاهرة، بشأن إجراءات الافتتاح الرسمي لمقر الحزب ، وتدشين نشاطه.

بدوره أكد أبو هشيمة في وقت سابق ، عبر عدة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر ، أن حزب الشعب الجمهوري يستعد لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب. مضيفا "سعدت بلقاء المرشحين للانتخابات كممثلين لحزب الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية من أجل مصر".

وعبر عن تفاؤله بكل الأفكار التي سمعها في الاجتماع الذي عقده مع قيادات حزب الشعب الجمهوري، متمنيا التوفيق لمرشحي الحزب الفردي والقائمة. وهو ما يؤكد صحة تواصله مع طليقته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واتخاذه خطوات جادة للارتباط بها مجدداً، واتخاذه أيضا شقتها مكانا للقاءاته السياسية وغيرها . بحسب رواد مواقع التواصل.

وعودة إلى مشاركة الفنانة ياسمين صبري، المنشورة مؤخ، فقد أوضحت في تعليق لها على الفيديو أنه يعود إلى قبل ثلاثة أعوام،حيث قالت : "عام 2017 جائزة دعم النساء في مصر، وذلك خلال حفل جوائز المرأة العربية".

وبدت في مقطع الفيديو وهي تلقي كلمة في الحفل باللغة الإنجليزية، بفستان أبيض قصير وضيق أثار الجدل بين متابعيها.



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