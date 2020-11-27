شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب فيديو رقص لمذيعة مشهورة – شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت الإعلامية الكويتية ​ريم النجم​ عن صمتها لتكشف تفاصيل تسريب الفيديو الذي ظهرت به على “سناب شات” وهي ترقص بطريقة جريئة، بملابس غير لائقة، اثارت به ضجة كبيرة في الأوساط الكويتية.

وبعد انتشار هذا المقطع أشارت ريم النجم انها تعرضت للغدر والخيانة، وتم نشر الفيديو دون معرفتها، وكتبت عبر حسابها على “سناب شات” دعاءً قالت فيه: ”اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي..اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي ولا حول ولا قوة إلا بك.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ورافقه الكثير من الإنتقادات والاتهامات بلفت الأنظار، وجذب انتباه المراهقين، خصوصاً وأن الفيديو على ما يبدو جرى التقاطه في غرفة في أحد الفنادق بحسب المتابعين، وهو ما زاد الشكوك في أمرها، بينما دافع البعض عن الإعلامية ريم النجم مشيرين إلى أن هذا المقطع أُخذ على غفلةٍ منها وأنَّ من قامت بنشره هي إحدى صديقات الإعلامية من اللواتي كنَّ متواجداتٍ معها في المكان.

وما زاد البلبلة، التناقض الذي ظهر بين كلام ريم النجم وأفعالها، حيث قالت الإعلامية الكويتية قبل 3 أسابيع من نشر هذا الفيديو: إنها لن تقدم أي محتوى يسيء إليها عبر السوشال ميديا، وإنها ستكتفي فقط بالأشياء التي تظهر صورتها جميلة وليست مثيرة للجدل كالذي تقدمه السعودية هند القحطاني.