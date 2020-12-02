أبرز 10 لقطات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020.. والجمهور يرد: «مولد سيدي العريان»

عدن - ياسمين عبد العظيم -

توافد عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020، وذلك في دورته الثانية وأربعين.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية المتألقة بوسي شلبي، والفنان المتألق محمد فراج، والمخرج أمير رمسيس، وريا إبي راشد، وشريف منير، ودينا، وريموشكا، و نيرمين الفقي.

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وتسببت الصور في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الجمهور عدد من الفنانات بسبب إطلالاتهن، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «مولد سيدي العريان»، وقال آخر: «الفنانات كلها رايحة تقلع».

ويُذكر أن عدد من نجوم الفن والمشاهير حضروا حفل افتتاح الدورة الثانية وأربعين من القاهرة السينمائي، ووفقًا لما ذكره منظمي مهرجان القاهرة السينمائي أعلنوا أن الحفل سيشهد تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

ويُكر أيضًا أن تلك الجائرة تم منحها للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، ووفقًا لما جاء أيضًا في حفل الافتتاح تكريم الفنانة المتألقة منى زكى بجائزة فاتن حمامة للتميز.