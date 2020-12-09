«ويزو» تفاجئ الجمهور في أحدث إطلالاتها.. لن تصدق كيف تغير شكلها تماما (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية، عادت نجمة عروض «مسرح مصر»، الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ «ويزو» إلى الأضواء من جديد.

ونشرت «ويزو» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة جديدة لها، حيث ظهرت خلالها بمظهر وصفه الجمهور بالرشيق واستنتج البعض أنها فقدت جزءًا كبير من وزنها.

نسيت البطانة تاني.. رانيا يوسف تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد)

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «عنتيل الديلفري»

ولاقت الصورة التي نشرتها الفنانة «ويزو» إعجابًا كبيرًا من قبل جمهورها، حيث انهالت عليها التعليقات، والتي جاءت كالتالي: «خسيتي أوي»، «هي ويزو خست كده ليه»، «خسيتي شويتين ولا إيه»، «إيه الجمال ده ما شاء الله»، «نحفانا أوي يا ويزو»، وغيرها من التعليقات.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا مُحسن والشهيرة بـ «ويزو» كان الفيلم الكوميدي «محمد حسين»، الذي عرض العام الماضي بالسينمات، وهو من بطولة محمد سعد، مي سليم، سمير صبري، محمد ثروت، أحمد صيام، بيومي فؤاد، فريال يوسف، نبيل عيس، الشحات مبروك، إنعام سالوسة، ومن تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.