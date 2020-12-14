شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر بارز كليا – شاهد صورة رانيا يوسف أيام الكحرتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت صورة نادرة للفنانة المصرية، رانيا يوسف، مختلف منصات التواصل الإجتماعي، بعد تداولها على نطاق واسع، مجدداً من قبل المتابعين.

وقال المتداولون للصورة، أنها تعود إلى سن مراهقة مراهقة رانيا يوسف، وتحديدا الى عام 1997، والتقطت بعدسة المصورر بسام الزغبي.

وظهرت رانيا يوسف، في الصورة، مرتديةً بنطالًا جينزًا مع فانيلة وسطها حزام عريض، وبدون أي مكياج مما أبرز جمالها الطبيعي.

وتداول المتابعون وصفحات متخصصة بأخبار المشاهير، هذه الصورة تحت عدة عناوين، وركزوا على ظهور رانيا يوسف بملامح بريئة بعيدة عن المكياج وبملابس أنيقة وبسيطة.

واشارت التعليقات إلى التغير الكبير الذي حصل في ملامح وبشرة الفنانة، بقولها : كانت ملامح وجهها بريئة وكان وجهها ممتلئا وبشرتها كانت بيضاء وناعمة، أما الآن فوجهها نحيل ومستطيل وبشرة جسدها تغيرت إلى الاحمرار.

وكعادتها في كل إطلالاتها، تعرضت النجمة المصرية، لتحرش خادش للحياء، من قبل عدد من جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال عبارات وكلمات وايموجات متعددة امطروا بها هذه الصورة النادرة.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تصور حالياً مشاهد دورها في مسلسلها الجديد الآنسة فرح الذي بدأ عرض أولى حلقاته قبل عدة أيام، على منصة شاهد.

ويشارك رانيا يوسف فى بطولة المسلسل، أحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وأسماء أبو اليزيد، ومريم الخشت، وهبة عبد العزيز، وتامر فرج، وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، وهو مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول “فرح” جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها.

ويشار الى أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل “مملكة أبليس”، وشاركها فى بطولته، غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصي، وخالد أنور وميدو عادل، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.