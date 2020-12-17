شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – فيفي عبده تدخل في غيبوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت ابنة الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، تفاصيل جديدة تتعلق بمرض والدتها.

وأوضحت الفنانة عزة مجاهد، أن والدتها، فيفي عبده، تعرضت لأزمة خلال الأيام الماضية، تتعلق بالتهابات في أعصاب القدمين، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وتابعت مجاهد أنه بسبب الأزمة الصحية لوالدتها، واجهت صعوبة شديدة في الحركة، مشيرة إلى أنها لا تخرج من المنزل بسبب استمرار خضوعها للعلاج.

وأكدت ابنة فيفي عبده أن والدتها تشهد تحسنا كبيرا في حالتها الصحية بالوقت الحالي.

وكان مصدر مقرب من الفنانة والراقصة الاستعراضية المصرية فيفي عبده، عن تعرضها لانتكاسة أدت إلى دخولها في غيبوبة فجر أمس السبت.

وقال المصدر إن فيفي عبده، بذلت مجهودا كبيراً بعد أن طلبت من الأطباء المعالجين لها، زيادة جرعة المهدئات حتى تتمكن من تسجيل مقطع صوتي توجهه لجمهورها.

وأكد بأن تداول أخبار حول نقل الراقصة الاستعراضية المصرية، إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، كان وراء إصرارها على الأطباء بمضاعفة مسكنات الآلام التي تعاني منها وتسببت بفقدانها القدرة على الحركة اليومين الماضيين، بهدف طمأنة الجمهور رغم خطورة ذلك على حياتها، كما أكد الأطباء.

وكانت فيفي عبده، قد أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.