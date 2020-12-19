حفيدة مديحة كامل المحجبة تظهر مع أمها وتخطف الأنظار بحجابها وجمالها اللافت.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أنجبت الفنانة الراحلة مديحة كامل ابنة واحدة هي ميرهام الريس والتي كانت سببا مباشرا في اعتزال والدتها الفن وارتدائها الحجاب طبقا لروايتها قصة توبة أمها.

ظهرت ميرهام في صور نادرة مع والدتها وهي في عمر الطفولة لكنها فاجئت الجمهور بظهورها هي وابنتها حفيدة الفنانة الراحلة.

ظهور ميرهام كان خلال حلقة من برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا عرضت في وقت سابق وكان ظهور باعتبارها متخصصة في ملابس المحجبات.

تحدثت ميرهام في الحلقة عن اهتمامها بالجديد في الموضة بعالم الازياء للمحجبات. فيما شاركتها ابنتها كعارضة أزياء محجبات في الحلقة نفسها.

وقالت ميرهام أنها صممت فستان لوالدتها ارتدته عندما كانت ذاهبة إلى مهرجان حيث تسلمت جائزة به، مشيرة إلى أنها تطلق على التصميمات الخاصة بها اسم مديحة وهو اسم والدتها.

وأكدت أن ابنتها ليست عارضة ازياء ولكنها ترتدي من تصميماتها لتساعدها في عملها مشيرة إلى أن والدتها كانت تبدي رأيهافي تصاميمها عند بداياتها.