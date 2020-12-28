ملكة جمال – اتفرج اول ظهور لبنت الفنان مصطفي قمر

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عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان المصري ” مصطفى قمر ” مجموعة من الصور ومقطع فيديو لإبنته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يهنئها بفوزها بالميدالية الذهبية في رياضة الجمباز .

وظهرت إبنة مصطفى قمر في الصور وهي تحمل الميدالية وفي مقطع الفيديو أثناء توجهها إلى التكريم .

وعلق مصطفى قمر على ذلك قائلا : ” ألف مبروك يا جوجو يا حبيبة بابي على الذهبية يا بطلة الجمباز الأولى .. ربنا يحفظك من العين يا ملاكي يا حبيبة قلبي وروحي ماشاء الله ع الحلاوة والسكر والبصة اللي تجنن مبروك ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصور بتعليقاتهم التي أشادوا من خلالها بجمالها ووجه الشبه بينها وبين والدها. وباركوا على فوزها بهذه الميدالية .