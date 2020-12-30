شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تتحول إلى كيم كارداشيان – حتي اتفرج بنفسك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة اللبنانية ​مايا دياب​ صورة جديدة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ارتدت من خلالها فستاناً قصيراً براقاً تنورته جاءت نصف كلوش وغلب عليه اللون الفضي وتسببت بموجة واسعة من الجدل بالتعليق عليها فكتبت :”في كون موازٍ “كائنات فضائية”، وعلقت ​نور عريضة​ ب عدد 2 لإيموجي لـ شعلة أما الممثلة اللبنانية ​ساشا دحدوح​ فكتبت :”ملكة”.

وجاء من بين التعليقات: إنه لو كان هناك كون مواز لكان فيه بشر ف​الكائنات الفضائية​ لا تعيش في كون مواز”. وآخرون شبهوها بـ ​كيم كارداشيان​ خاصة بعد التجميل، فيما جزم الغالبية بأنها جميلة دائماً.

كما ونشرت العديد من الصور من ظهورها في برنامج منا وجر مع بيار رباط مع دمى على شكل مخلوقات فضائية. وعلقت عليها :”البشر ليسوا حقيقيين” وأرفقته بوسم “الكائنات الفضائية”.