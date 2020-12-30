شكرا لقرائتكم خبر عن رولا يموت في إطلالة صارخة بالبكيني تكشف عن المستخبي .. اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجاوزت الفنانة الاستعراضية، رولا يموت الخطوط الحمراء عقب نشرها لصورة استفزت شريحة كبيرة من الجمهور، فقد شاركت الفنانة صورتها عبر منصة “اسنتغرام” وظهرت مرتدية “بالبكيني” أحمر اللون.

أما ملامح الصورة البارزة، فقد أظهرت يموت في الصورة التي شاركتها مع جمهورها تفاصيل جسدها بالبكيني الأحمر المثير ومكياج قوي أبرز ملامح أنوثة وجمالها في اطلالتها النارية الجديدة

وأرفقت الفنانة الاستعراضية ذات الجنسية اللبنانية تعليقًا مع الإطلالة قالت فيه : “أنا أنثى .. أنا نار”.

تجاوزت الفنانة الاستعراضية، رولا يموت الخطوط الحمراء عقب نشرها لصورة استفزت شريحة كبيرة من الجمهور، فقد شاركت الفنانة صورتها عبر منصة “اسنتغرام” وظهرت مرتدية “بالبكيني” أحمر اللون.

أما ملامح الصورة البارزة، فقد أظهرت يموت في الصورة التي شاركتها مع جمهورها تفاصيل جسدها بالبكيني الأحمر المثير ومكياج قوي أبرز ملامح أنوثة وجمالها في اطلالتها النارية الجديدة

وأرفقت الفنانة الاستعراضية ذات الجنسية اللبنانية تعليقًا مع الإطلالة قالت فيه : “أنا أنثى .. أنا نار”.



