شكرا لقرائتكم خبر عن النيران تشتعل بشعر فنانة شهيرة في احتفالية رأس السنة – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادث غير متوقع اشتعلت النيران في شعر المغنية الإنجليزية من أصل إسباني صوفيا إيلار عشية رأس السنة الجديدة .

وكان مقطع فيديو نشرته الفنانة على صفحتها في إنستجرام قد وثق لحظة اشتعال شعرها وهي تغني.

ووقع الحادث في الغرفة، حيث يتم تثبيت شجرة عيد الميلاد ووضع الهدايا التذكارية مع إضاءة الشموع.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت الفنانة مع صديقها الموسيقي ألفارو سولير، حيث يغني الصديقان مقطوعة موسيقية.

وقد أظهر الفيديو الفتاة وهي تلقي برأسها للخلف، حيث سقط شعرها في ألسنة النيران.

وصرخت الفنانة قائلة : “يا إلهي” وقامت منطلقة من الغرفة، حيث استدعى صديقها بسرعة لحالة الطوارئ وأطفأ النار في شعرها بواسطة بيديه.