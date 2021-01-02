على طريقة رانيا يوسف.. فنانة خليجية شهيرة تصدم الجميع بـ «مؤخرتها» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تنتهي أزمة الفنانة المتألقة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، استطاعت إحدى فنانات الخليج في اقتناص التريند من الفنانة رانيا يوسف.

فخلال الساعات الماضية تصدر اسم النجمة الكويتية أمل العوضي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد انتشار فيديو لها تسبب في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد ظهرت الفنانة الكويتية أمل العوضي بإطلالة مثيرة للجدل، حيث لفتت الأنظار بشكل مؤخرتها التي بدت منتفخة بطريقة غير طبيعية.

وتناقل الناشطون عبر تلك المواقع فيديو سجّل لها أثناء حضورها إحدى المناسبات وهي تقوم بالتقاط فيديو لنفسها.

ويُذكر أن الفنانة رانيا يوسف كانت قد تعرضت لانتقادات حادة من جديد، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو جديد من لقائها مع قناة «الرشيد»، والذي حلت فيه رانيا يوسف ضيفة على الإعلامي نزار الفارس.

فمن خلال لقاء مع أحد الصحفيين، علقت الفنانة رانيا يوسف على تصريحها المثير للجدل مدافعة عن نفسها، ولكنها لم تُوفق في اختيار الرد المناسب.

فمن خلال دفاعها أدخلت الفنانة رانيا يوسف آية قرآنية كريمة في سياق حديث غير لائق تماما بأي شيء يمت للمقدسات بصلة.

وقالت الفنانة رانيا يوسف إنها قبل أن تخرج إلى الناس رأت مؤخرتها في المرآة و«لقيتها حلوة»، وتساءلت: لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة «أما بنعمة ربك فحدث».