شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – رانيا يوسف تستهزئ بالقران الكريم للحديث عن مؤخرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة رانيا يوسف، إن اسمها أصبح مهمًا في السنوات الأخيرة، ومثيرًا للجدل، مما جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت يوسف خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس ببرنامجه “مع الفارس” بقناة الرشيد العراقية: “اسمي بقى مهم ومثير للجدل، مش مؤخرتي أنا بس اللي بتثير دي مؤخرات كل الفنانات، شفت نفسي قبل ما أطلع في المرايا وشفتها حلوة، ليه لما يكون عندي حاجة حلوة مظهرهاش، وأما بنعمة ربك فحدث، عندك بيت حلو اظهره وشغل اظهره، أنا أحب لما يكون عندي حاجة حلوة أظهرها مش شرط في الجسم”.

واستكملت: “واللي مش عاجبه ميتابعنيش وسقف الحرية عالي شوية ميتابعنيش، طول عمري أنا تربية مدارس راهبات، معنديش قيود في البيت أهلي مربونيش على القيود”.

وأما عن تعمدها إثارة الجدل لتلقيها عروضًا فنية: “أعمالي الفنية أكبر من أخباري الشخصية، الكلام ده يتقال لما يكون فنانة مش لاقية شغل، ولكن أنا مطلوبة وأجري كويس”.

وكان قد تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف، التي قالت بعض التصريحات المثيرة خلال البرومو الترويجي للحلقة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” تمهيدًا لعرضها.