شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص نوم الاسود الشفاف – اتفرج سلمى أبو ضيف شغالة رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة رومانسية بصحبة مانويل أرنوت رئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية.

وظهرت الفنانة وهي تحتضنه في لقطة رومانسية، مرتدية فستان أسود مفتوح، ومكشوف لدى منطقة الصدر، مُعلقة: «My 2021».

وعلى الفور اثارت الفنانة الجدل بشأن ارتباطها برئيس التحرير الشاب

وكانت الفنانة سلمى أبو ضيف، أعلنت منذ فترة إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي ومن ثم عادت مُعلنة تماثلها الشفاء، حيث نشرت عبر خاصية الاستوري الخاص بها، قائلة: «أخيرا أنا خالية من كورونا الحمدالله.. شكرا لكل الناس اللي سألت عني.. ابقوا آمنين».

ولم يمر الكثير على الشفاء، إلا وشاركت الفنانة باحتفالها بالشفاء، خلال تواجدها في حفل زفاف، مرتدية فستان أحمر، وهي ترقص على أنغام “يا ناس” للفنان محمود العسيلي.

وتشارك الفنانة الشابة عادًة جمهورها بالعديد من اللقطات، خلال حياتها اليومية، وصورها التي تتسم دومًا بالجرأة.

وكانت ظهرت من قبل متصدرة محركات البحث، بسبب ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية عمرو دياب أماكن السهر، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.