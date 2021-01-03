من اوضة نومها – اتفرج بطلة الأفلام المخلة شغالة رقص علي وحدة ونص

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عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة منى فاروق جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو جديد، قدمت خلاله وصلة استعراضية من الرقص.

ظهرت «منى» خلال الفيديو، الذي نشرته عبر خاصية «الإستوري»، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهي تتمايل على أغنية «سالكة» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، ومغني الراب ويجز، وذلك داخل إحدى صالونات التجميل، بالقاهرة.

يذكر أن مسلسل «رحيم»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي هو آخر أعمال الفنانة منى فاروق، وكذلك شاركت «منى» في عدد من الأعمال الآخرى على مدار الأعوام السابقة، أبرزها مسلسل «الأب الروحي»، و«ظل الرئيس»، مع الفنان ياسر جلال.