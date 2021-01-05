اتفرج..ابن ماجدة زكي ممثل وظهر معها في إحدى أعمالها

عدن - ياسمين عبد العظيم - ماجدة زكي، فنانة ممثلة مص يو كوميدية، تتميز بخفة ظلها وأدائها للأدوار خفيفة الظل بشكل ناجح.

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ماجدة زكي، أخت نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وكانت ماجدة متزوجة من الفنان كمال أبو راية، وأنجبت منه ثلاث أولاد، “أحمد، كمال، حبيبة” وانفصلا بعد 20 عام من الزواج.

أحمد كمال أبو راية، ابن ماجدة زكي وكمال أبو راية، اشترك مع والدته في بطولة مسلسل “قوت القلوب” الذي عرض على قناة الحياة.

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ماجدة زكي، حاصلة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت مشوارها الفني في سبعينيات من القرن الماضي، بالتمثيل بالأدوار الصغيرة ثم سرعان ما حققت نجاحا كبيراً في التليفزيون، ولكنها لم تحقق نفس النجاح في السينما بسبب قلة عملها فيها، اتجهت مؤخرأ لأداء الأدوار الكوميدية.