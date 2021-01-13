شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. صدر نسرين طافش الكبير جنن الجمهور بعد هذا الظهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عبر منصة تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام صورة عبر حسابه الشخصي في المنصة ظهرت فيها مرتدية فستان طويل بفتحة صدر كبيرة من أمام سفرة طعام خاصة بها في وقت الفطور

وعلقت طافش عاى اطلالتها بالقول:

“صباح الخير”

وانهالت التعليقان من جمهور نسرين الذي أثنى على ظهورها وتغزل بصورتها وشعرها المسدول على أكتافها كالحرير وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا

وظهرت طافش في اطلالتها الجديدة بصدر كبير بارز نتيجة وضعية الجلوس التي اعتمدتها في اطلالتها ورجح الجمهور خضوع طافش لعملية تجميل لتكبير الصدر في أيام سابقة

والجدير بالذكر ان طافش كانت قد شاركت في بطولة مسلسل الوجه الآخر رفقة ماجد المصري ومسلسل ختم النمر رفقة أحمد صلاح حسني

ويشار الى ان طافش كانت قد ظهرت باطلالات نارية ملفتة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة المقام مؤخرا في وقت سابق من الشهر الفائت وكشفت من خلاله عن احتمال زواجها من خطيبها السري في نهاية السنة الجارية



