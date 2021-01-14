شكرا لقرائتكم خبر عن بالتيجر المثير .. اتفرج صافيناز تزلزل انستجرام ببدلة الرقص الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز على صفحتها الخاصة على موقع “إنستجرام”، صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري، والتي ظهرت فيها ببدلة رقص جديدة أول مرة تظهر بها.

وفي الصورة ظهرت صافيناز ببدلة رقص ذات لون تايجر وبها فرو أسود، ووضعت مكياج صاخب، بالغضافة لطوق شعر من الفرو وحذاء مفتوح.

واعتادت صافيناز على مشاركة جمهورها صورها الجديدة، فتنشر على حسابها الشخصي كل يوم مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها.