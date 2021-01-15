شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. نسرين طافش بتقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الفنانة السورية نسرين طافش بنشر صورة جديد لها بجوار غزالة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات ” إنستجرام ”

وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي هاي جول شتوي اما الناحية الجمالية اعتمتدت علي ترك شعرها شعرها بطريقة جذابه، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود،

وعلقت الفنانة السورية بالتعليق علي الصورة قائلةاجعل نيتك الرئيسة الإحساس بشعور أفضل أينما كنت و وقتما كنت .. في هذه الذبذبات فقط ستتجلى المزيد من الأشياء الجميلة و كلما حافظت على مشاعر طيبة ستندهش من الوفرة التي ستغمرك .. المشاعر السلبية هي جرس إنذار يخبرك ان ما تقوم به يتناقض مع ما تريد.

ولكنها حظت الصورة بإعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام حصلت علي الكثير من التعليقات مثل ورده- جمالك – شو هالحلاااا والجمااال – قمر – انتي حكاية – ما اجملك.