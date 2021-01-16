بعد حذف أغنيته الجديدة “فينك يا حبيبي” جمعية المؤلفين والمحلنين تكشف موقف محمد منير القانوني في هذه الأزمة..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن أعلن محمد منير “الكينج” كما يطلق عليه، إطلاق أغنيته الجديدة “فينك يا حبيبي”، على صفحته الرسمية على “يوتيوب”.

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانا صحفيا، بعد أزمة أغنية فينك يا حبيبي، للمطرب محمد منير، مع شركة “صوت الدلتا”، والتى عبرت عن استيائها، وحقها فى الاغنية، والتى تم حذفها من اليوتيوب.