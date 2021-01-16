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شكرا لاهتمامكم بخبر بعد حذف أغنيته الجديدة “فينك يا حبيبي” جمعية المؤلفين والمحلنين تكشف موقف محمد منير القانوني في هذه الأزمة..اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن أعلن محمد منير “الكينج” كما يطلق عليه، إطلاق أغنيته الجديدة “فينك يا حبيبي”، على صفحته الرسمية على “يوتيوب”.
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانا صحفيا، بعد أزمة أغنية فينك يا حبيبي، للمطرب محمد منير، مع شركة “صوت الدلتا”، والتى عبرت عن استيائها، وحقها فى الاغنية، والتى تم حذفها من اليوتيوب.
وجاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين: “نؤكد أن الجمعية لم تتسلم أي شكوى من جانب الكينج محمد منير، أو قنوات، تفيد بحذف الأغنية، أو وقف بثها.”
أوضح البيان أن صوت الدلتا تمتلك فقط حقوق التسجيل بصوت المطرب الأصلي، ولكن المنوط بالموافقة ومنح تصاريح لأي جهة إنتاجية أو مطرب هما المؤلف والملحن فقط أو من ينوب عنهما.
وأضاف البيان: “الشركة المنتجة تمتلك حقوق “فينك يا حبيبي” بصوت بحر أبوجريشة فقط، ومسؤولي “القنوات” حصلوا على موافقة وتصاريح من جمعية المؤلفين والملحنين باستغلال الكلمات واللحن مرة أخرى، ولم يتم التصريح باستغلال التسجيل الأصلي وبالتالي ليس هناك أي مشكلة قانونية على الإطلاق.