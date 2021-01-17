شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – عبير صبري هتفرجك على اوضة نومها الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت عبير صبري بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت معطف بلون أزرق سماوي فاتح، وحرصت من الناحية الجمالية على تسريحة شعر مرتبة على إحدى كتفيها.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت تعليقاتهم إيجابية حول جمالها الملحوظ.

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل “خيانة عهد” الذى عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله العديد من الجوائز، والعمل من بطولة كل من النجمة يسرا و حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى و خالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و تم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة” إلى “خيانة عهد ” فى اللحظات الأخيرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.