شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – اصابة رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة بهذا المرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد أبو هشيمة وهو يقوم بتمرينات، وعلق قائلا: “أول يوم في العلاج الطبيعي”.

وأعلن أبو هشيمة انه يعاني بمشاكل صحية بغضروف الرقبة.

كان “أبو هشيمة” نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة له وهو يرتدي جهازا طبيا على رقبته.

وعلق عليها قائلا: “الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب في غضروف الرقبة.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى خلوا بالكم من صحتكم، دي كنزكم الحقيقي، كل سنة وأنتم طيبين”.

وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود “عمر أحمد أبو هشيمة” ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة من الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري.