شكرا لقرائتكم خبر عن من اوضة نومها – اتفرج إليسا هتوريك قميص النوم الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها بأحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الأشهر إنستجرام، لتكن دائمة التواصل مع جمهورها الغفير.

وظهرت إليسا بإطلالة أنيقة تميل للجرأة، مرتدية فستانًا قصيرًا مصمم من قماش ناعم باللون الأسود مزين ببعض الدانتيل في الشيفون من الأمام، مما جعله يشبه كثيرًا القميص ونسقت عليه جاكيت بنفس اللون.

وحرصت النجمة اللبنانية ان تكون حافية القدميين، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية.

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع،بعدما ارتدت قبعه أنيقة التصميم، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع الكحل والماسكرا لتبرز جمال عينيها ونسقت لون البينك في الشفاه.