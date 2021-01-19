بعد خلعها الحجاب.. بدرية أحمد تثير ضجة بارتدائها النقاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد في فيديو جديد لها بإطلالة مختلفة حيث ظهرت بالنقاب ما تسبب في جدل كبير.

تلقت الفنانة الكثير من الأسئلة حول التزامها به أم أن الفيديو الهدف منه إثارة الجدل فحسب بخاصة وأنها ظهرت بالنقاب وهي تسير في أحد الشوارع.

وخلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على سناب شات أكدت بدرية أحمد أنها تشعر بالاستغراب من مظهرها لأنها أول مرة تخرج بالنقاب ودون ارتداء الكمامة في حين أن الجميع في الشارع يسير بها.

وانهالت الأسئلة على بدرية أحمد حول ارتدائها للنقاب وإذا كان هذا قرار نهائي منها أم لا، في حين حاول آخرون تقديم الدعم لها وطلبوا منها التمسك بهذه الإطلالة وعدم التخلي عن النقاب فيما بعد لأنه مناسب لها تماماً لكنها لم توضح بشكل حاسم حقيقة الأمر.

ظهور بدرية أحمد بالنقاب يأتي بعد عامين تقريباً من قرار خلع الحجاب الذي عرضها للكثير من النقد والهجوم، وكانت بدرية أحمد قد قررت التخلي عن الحجاب في أواخر عام 2018 وطلبت من الجمهور وقتها عدم طرح أي أسئلة حول هذا القرار.