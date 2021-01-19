شبيهة زبيدة ثروت تثير ضجة وابنة الفنانة الراحلة تعلق.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعدما أثارت فتاة من الشرقية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة زبيدة ثروت علقت قسمت فرحات ابنة الفنانة الراحلة على الصورة.

تشابهت ملامح فتاة من محافظة الشرقية تدعى فاطمة هتلر، مع ملامح واحدة الفنانة زبيدة ثروت وعلقت ابنتها قائلة: إن الفتاة تشبه والدتها ولكن من خلال بعض الزوايا الخاصة في التصوير، بالإضافة إلى تلوين الصور باللونين الأبيض والأسود وتقارب كبيرفي لون العينين.

ووجهت قسمت نصيحة لفتاة الشرقية، أنها في حال رغبت بخوض تجربة التمثيل، يجب عليها ألّا تعتمد على شكلها الذي يشبه زبيدة ثروت.

وتابعت قسمت أن هناك بعض الفنانين الذين يعتمدون على الملامح والتشابة بينهم وبين نجوم أخرون ولكن ينتهي الأمر بهم بالفشل.

وعن شعورها عندما وجدّت فتاة تًشبه نفسها بالراحلة زبيدة ثروت قالت إنها سعيدة وخاصة عينيها الجميلتين، وأعربت عن فخرها الكبير بالتاريخ السينمائي الذي قدمته والدتها.

وكانت انتشرت صور للفتاة “فاطمة هتلر” ورجح عدد كبير من المتابعين أنها تشبة زبيدة ثروت وكأنها ابنتها.