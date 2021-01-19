بعد رسالته في عيد ميلادها.. هل تم الصلح بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه عدد من الفنانين التهنئة للفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 41 بالإضافة إلى أصدقائها المقربين، وجاءت تهنئة شقيقها وائل عبد العزيز بعد يومين من عيد ميلادها في رسالة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نشر وائل عبد العزيز عدداً من الصور العائلية التي جمعته بشقيقته ياسمين عبد العزيز وعلق عليها قائلا :” كل سنة وأنتي طيبة.. ربنا يكرمك ويبعد عنك أي شر”، الرسالة جذبت اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ووجه الكثير منهم اسئلة في التعليقات إليه حول حقيقة علاقته بشقيقته وهل تم الصلح بينهما؟

لم يعلق وائل عبد العزيز على تلك الأسئلة الموجهة له ولم يرد على أي من متابعيه، وأعتقد البعض أنه تم إنهاء الخلافات بينهما والصلح، إلا أن تلك الصور لم تكن حديثة بل التقطت في وقت سابق منذ عدة سنوات، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مقرب من ياسمين عبد العزيز ان علاقتها بشقيقها مازالت متوترة ولم يتم الصلح بينهما.