الأزمة تتجدد.. معركة قضائية جديدة بين زينة وأحمد عز

عدن - ياسمين عبد العظيم - فصل جديد من الأزمة بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز يعيدهما إلى ساحات المحاكم مرة أخرى.

محامي زينة معتز الدكر، يحاول حاليا زيادة مبلغ النفقة ليصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا، بجانب 43 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية للطفلين عز الدين وزين الدين.

كانت أول نفقة تحصل عليها الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، بعد خلعه في 31 ديسمبر 2017 هي 20 ألف جنيه.

وزادت المبلغ ليصبح 30 ألف جنيه شهريًا لطفليها، بجانب 42 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 898 ألف جنيه مصري، كمصروفات دراسية لنجليه، ألزمته بها المحكمة.