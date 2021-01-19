شكرا لقرائتكم خبر عن البدلة اتزحلقت – اتفرج صافيناز في موقف محرج واتكشف المستور دون قصد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر هذه المرة الثالثة للراقصة الاستعراضية صافيناز، التي تنقذ فيها نفسها على أخر لحظة من موقف محرج، وكنا قد نشرنا المرتين السابقتين وننشر لكم الآن المرة الثالثة لها.

وكما حدث من قبل، نشرت صافيناز فيديو لها على حسابها الشخصي بالانستجرام من خلال خاصية الاستوري، وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ، وكانت ترتدي جامبسوت.

وأثناء رقصها، كانت تحرك النص الأعلى من جسدها بعفوية، مما كشف عن منطقة الصدر، وتحرك بدلة الرقص عنها، وتداركت صافيناز الموقف سريعًا ومسكت بالبدلة من أعلى وقامت بظبطها وأكملت رقص.