شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حمالة صدر – ميريام كلينك تظهر بصدر عريان بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تزال العارضة اللبنانية المتميزة بجرأتها ميريام كلينك تخوض غمارها على فضاء شبكات التواصل الإجتماعي.

ميريام كلينك والتي كانت دائما ما تُثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال ظهورها المتميز والذي يتسم بالجرأة من خلال الطرح.

كلينك والتي كانت قد نشرت صور مختلفة جريئة ومُيرة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً “إنستغرام” وكانت غالبا ما تحدث ضجة لدى متابعيها والإعلام.

كلينك كانت قد نشرت صور لها تظهر فيها بشكل عاري لم يكن آخرها عندما قامت بنشر صورة تُظهر مؤخرتها عارية تماماً.

هذه المرة قامت كلينك بنشر صورة مثيرة وهي ترتدي ملابس يظهر صدرها أسفل منها بشكل واضح بدون حمالة صدر.

وعلقت كلينك على إحدى صورها قائلة “ما حدا إلو مع طي** سلطانة العصر”.

صور كلينك كانت دائما ما تنال ردود فعل متباينة بين متابعيها.

حيث أشاد البعض بجرأة كلينك مؤكدين أن ما تقوم به هو حرية شخصية, مؤكدين جمال كلينك يستحق أن يكون له موقع على مواقع التواصل.

فيما هاجم آخرين كلينك رافضين ما تقوم به ومؤكدين أن هذا الأمر يخرج عن إطار الحرية الشخصية ويتساوى بالإباحية المرئية التي لا يمكن تقبلها في المجتمع.