نيكول سابا تعيش حالة حزن وتظهر بالحجاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبرت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن غضبها من استمرار الحجر الصحي بعد تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

نيكول كتبت تعليقا حزينا حول ضياع أجمل سنوات العمر، متمنية أن تنتهي هذه الأزمة سريعا، وبنفس الوقت طالبت متابعيها باتخاذ الحذر من الفيروس اللعين.



نيكول نشرت صورة جديدة لها بالحجاب من داخل منزلها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: ايه نعم .. ولا تزال ايام وليالي الحجر المنزلي مستمرة .. وسمّرتنا معها كأنو الوقت واقف محلّو بس الفرق عم يخطف عمرنا وأحلى سنين حياتنا.

وسبق أن عبرت الفنانة اليمنية أروى عن حزنها بسبب إجبارها على الابتعاد عن ابنتها التزاما بالعزل الصحي المفروض عليها بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، ودعت الله أن تعود أيام التواصل مع كل من تحب.