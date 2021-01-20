إعلامي يفجر مفاجأة وبكشف كيف مات عمر خورشيد.. وسر أعلنت عنه مديحة كامل لأول مرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل شهدتها الأوساط الفنية والسياسية على حد سواء، وذلك بعد إعلان أسرة الفنان الراحل عمر خورشيد تلقي العزاء بعد وفاة رئيس مجلس الشيوخ الراحل صفوت الشريف.

وفي أول تعليق له على تلك القصة، قال الإعلامي محمد الباز إن إعلان أسرة عمر خورشيد تلقي العزاء بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف يحمل معاني عدة.

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وأضاف «الباز» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»: «شقيق الفنان عمر خورشيد أشار إلى أن صفوت الشريف كان وراء مقتله».

وتابع الإعلامي محمد الباز: « مينفعش يا جماعة أي حد يقول أي كلام، وأنا هحكي لكم كل ما حدث، عمر مات يوم 29 مايو 1981، كان شغال عازف، وكان موجود موجود في كازينو الرولاند بشارع الهرم، وكانت معاه زوجته اللبنانية دينا خورشيد، والفنانة مديحة كامل».

أضاف: «بعد ما خلصوا سهرتهم في شارع الهرم، وبالتحديد أمام مطعم خريستو، لقوا أن في عربية تطاردهم بشكل كبير جدا، والعربية دي خبطت الباب من ناحية عمر خورشيد لدرجة أن العربية خبطت في الجانب بتاع الشارع، ولما خبطت عربية عمر خورشيد بهذا الشكل في الرصيف هو خرج من الزجاج الأمامي وطار قدام العربية».

تابع: «مديحة كامل ودينا مراته قالوا في التحقيقات إن اللي كانوا يطاردوهم دول بعد عمر خورشيد ما طار من العربية نزلوا يطمنوا أنه مات، وقتها قُيّدت القضية ضد مجهول».

وتحول عمر خورشيد، لـ «تريند» خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف.