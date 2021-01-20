نيكول سابا تفاجئ جمهورها بهذا الإطلالة ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نيكول سابا ممثلة ومغنية لبنانية، ولدت في الحدث بيروت ، وتخرجت من كلية الأداب قسم علم النفس من جامعة بيروت، لديها أخت وحيدة إسمها نادين، ومتزوجة من الممثل اللبناني يوسف الخال ولديها إلنة تحمل نفس إسمها “نيكول”.

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أعربت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن استيائها من طول فترة الحجر المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا في لبنان، مؤكدة أن الحجر خطف عمرنا وأجمل سنوات حياتنا، متمنية أن تنتهي هذه الأيام على خير.

ونشرت نيكول صورة لها باللونين الأسود والأبيض وقالت في تعليق: “ايه نعم… ولا تزال ايام وليالي الحجر المنزلي مستمرة.. وسمّرتنا معها كأنو الوقت واقف محلّه لكن الفرق انه يخطف عمرنا واحلى سنين حياتنا. الله يقطّع هذه الايام على خير ونخلص منها على خير..انتبهوا على حالكم“.

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نذكر أن سابا سبق واحتفلت في ديسمبر بعيد زواجها التاسع من الممثل يوسف الخال.