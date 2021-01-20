رامي عياش يصدم الجمهور ويثير ضجة بحديثه الغريب عن زواج القاصرات

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي عياش يثير الجدل برأيه عن زواج القاصرات والملابس الجريئة

كشف الفنان رامي عياش، أن زوجته داليدا سعيد تغيرت منذ تعرضها للإصابة في إنفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنه لم يتغير خاصة أنه اعتاد على الجروح وقطع الأوصال قائلا : لبنان لم يتغير.

وعبر رامي عياش عن رفضه سن قوانين تمنع زواج القاصرات إلا إذا كان تكوينها البيولوجي يمنع ذلك، معتبراً أن الفتيات في عمر 16 و 17 في هذه الأيام يفهمن أكثر مما نتوقع.

وأضاف رامي عياش أنه منذ أيام بداية الأديان كان هناك زواج للبنات الصغيرات.

وتابع: تربينا على أمور فيها الاحترام، ولا يمكن أن نظهر كل الأمور على السوشيال ميديا من كلمات بذيئة وشتائم ولباس محتشم وفاضح وهو الذي أرفضه رفضاً قاطعاً.

وأوضح أنه دافع عن الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعد تعرضها للانتقادات بسبب ظهورها بدون مكياج في باريس وظهور التجاعيد في وجهها، معلقاً :”نحن نعيش في زمن سطحي عايش على المظاهر، وهو كره وضع الإنسان في خانة يستضعف فيها”.