شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. مسابقة لمضاجعة صافيناز بهذه الشروط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الراقصة الاستعراضية صافيناز أنها ستجري مسابقة لاختيار شريك حياتها ، مؤكدة أنها ستتزوج من تريد .

و قالت في تصريحات إعلامية أن من أهم شروط المشاركة في المسابقة هي أن يكون العريس المتقدم صغير في السن ، لافتة إلي أنها رفضت الزواج من أثرياء في الخليج سرا بسبب أنهم كبار في السن .

و أشارت إلي أن زوجها السابق كان يتطلع لغيرها من النساء ” عينه زايغة ” مؤكدة أن عقد عمل في البحرين هو كان السبب الرئيسي في طلاقها منه .

يذكر أن صافينار أو صافيناز جوريان هي راقصة شرقية و ممثلة أرمينية روسية من مواليد 1983 في الاتحاد السوفيتي .