جيجي حديد تطلق على مولودتها الأولي هذا الإسم الغريب.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مرور حوالي اربعة أشهر على ولادتها، كشفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن إسم ابنتها الأولى من الفنان العالمي زين مالك بطريقة غير مألوفة.

جيجي قامت بتغيير سيرتها الذاتية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” وكتبت “Khai’s mom” لتبدأ التساؤلات حول معنى هذا الإسم.

البعض قال أنّ معنى هذا الإسم باللغة العربية هو “الملوك” فيما لم يكشف الزوجان حتى الآن عن المعنى الحقيقي الذي دفعهما لاختيار ذلك.

يُذكر أنّ زين كان قد أطلق ألبومه الجديد ومن بينه أغنية يتحدّث فيها عن وقوعه بالحب وزواجه وقد اعتبر الكثيرون أن هذا الأمر إعلاناً عن زواجه من جيجي بعيداً من الأضواء.