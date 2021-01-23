لقطة نادرة من السبعينات.. النجمة الحسناء ليلى طاهر تستعرض قوامها بالمايوه

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعد الفنانة ليلى طاهر من أبرز الوجوه التي عرفتها السينما المصرية لملامحها الجميلة التي حافظت عليها حتى مع تقدمها في العمر.

ولدت يوم 13 مارس عام 1939 وحصلت على البكالوريوس في مجال الخدمة الاجتماعية.

بدأت العمل كمذيعة في التلفزيون المصري واشتهرت في ستينيات القرن العشرين بتقديمها برنامج مجلة التلفزيون باﻹضافة إلى تقديمها لمجموعة من برامج المنوعات.

اتجهت للعمل في مجال السينما، ومن أبرز أعمالها السينمائية أبو حديد، زمان يا حب، قطة على نار، الأيدي الناعمة، القاهرة في الليل.

اتجهت بعد ذلك للعمل في مجال الدراما فشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها القضاء في الاسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش.

في السنوات الأخيرة ابتعدت ليلى طاهر عن العمل في مجال التمثيل وبررت ذلك بأن ما يعرض عليها من نصوص لا يتناسب مع تاريخها الفني.

ورغم ابتعاد ليلى طاهر عن أدوار الإغراء والتزامها في أدوارها بعد ارتداء الملابس الساخنة رصدت كاميرات المصورين الفنانة وهي ترتدي المايوه في أحد أجازتها الصيفية وأعيد نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.