وفاة المنتج “ميدو منيب” إثر إصابته بنزيف في المخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما بعد إصابته بنزيف في المخ.

وأعلن ابن عم المنتج ميدو منيب، عن الوفاة من خلال حسابه الشخصي، وقال: “إنا لله وإنا اليه راجعون ميدو منيب ابن عمي في ذمة الله”.

وكان سبب الوفاة هو إصابة المنتج ميدو منيب بوعكة صحية أدت إلى نزيف المخ، والذي أعلن عنه منذ أيام وطلب الدعاء من كل محبيه.

وقررت أسرة ميدو منيب إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر أمام منزله بحي السيدة زينب، والدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.