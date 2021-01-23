شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عاري وبارز – اتفرج منة فضالي جننت الشباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها من أحدث جلسة تصويرية لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان أحمر ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة ومثيرة وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل “لما كنا صغيرين”، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى