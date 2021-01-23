تعرف على حقيقة إصابة نيكول سابا بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء حول إصابة الفنانة اللبنانية نيكول سابا فيروس كورونا المستجد (كوفيد _ 19) حالة من الجدل.

نيكول سابا تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة ..اتفرج

نيكول سابا تقضي حالياً ليالي الحجر المنزلي في بيروت، ما جعل متابعيها يلجئون إلى التكهن بإصابتها بفيروس كورونا.

وقد نفى مصدر مقرب من نيكول لإحدى المجلات إصابتها بهذا الوباء الذي انتشر بالعالم وأصبح “جائحة” أجبرت الجميع المكوث في منازلهم.

وأكد المصدر أن الفنانة بخير وصحتها جيدة، أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، ولكن كان المغزى من منشورها أنها لا تغادر منزلها خلال الآونة الأخيرة لتجنب الإصابة فقط وليست مصابة.

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هذا بسبب ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة في لبنان.

وكانت نيكول قد نشرت صورة لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: «إيه نعم.. ولا تزال أيام وليالي الحرج المنزلي مستمرة، وسفرتنا معها كأنه الوقت واقف محلو بس الفرق عم يخطف عمرنا وأحلى سنين حياتنا”.

وتابعت نيكول قائلة:” الله يقطع هالأيام على خير ونخلص منها على خير.. انتبهوا على حالكن.”