صدمة أصابت ماسبيرو.. إعلامية شهيرة تتعرض للحرق.. وهكذا تشوه جسدها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الإعلامية الشهيرة سالي عبد السلام عن تعرضها لحرق في منطقة الرقبة، حيث نشرت صورة لمكان الحرق تطمئن من خلالها الجمهور على حالتها الصحية.

ونشرت الإعلامية سالي عبد السلام عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة الحرق الذي تعرضت له، حيث أظهر تشوهًا في رقبتها مكان الحرق.

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وعلقت الإعلامية سالي عبد السلام على الصورة، قائلةً: «قررت أصور خيبتي.. اتحرقت حرقة مش عارفة أنام منها أو أحط دماغي على مخدة بقالي كام يوم.. وجعها مرعب، الحمد لله… كلنا بنصور الحاجات الحلوة أنا قررت أصور الحلو والوحش الحمد لله».

كانت سالي قد كشفت من قبل عن معاناتها من مرض مناعي يتسبب في تساقط شعرها، تلقت بسببه علاجًا بالكورتيزون وهو ما يسبب لها متاعب كثيرة، فعندما أوقفته هاجمها المرض المناعي مجددا، وبدأ شعرها بالتساقط لتعود وتتلقى نفس العلاج.