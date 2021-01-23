جورج كلوني يفضح زوجته أمل أبو علم بكشف أسرار عائلية..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئ النجم العالمي جورج كلوني، جمهور في أنحاء العالم، بتصريحات جريئة تكشف أسرار عن بيته وزوجته وأولاده .

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حيث قال كلوني أنه مرّ على تواجده في المنزل مع زوجته المحامية أمل كلوني وتوأمه ألكسندر وإيلا حوالي تسعة أشهر وذلك بسبب الاغلاق العام للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأكد كلوني في تصريحات صحفية: “لقد مرت تسعة أشهر معظمها داخل المنزل بسبب الحجر، لدي توأم ألكسندر وإيلا البالغان من العمر ثلاث سنوات لذلك أعيش مغامرة من خلال غسل الكثير الأطباق وتغيير الحفاضات”.

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وكان “كلوني” قد كشف في وقت سابق الى أنه أنه يقوم بقص وتصفيف شعره بنفسه مع قدوم فيروس كورونا وإغلاق صالونات مصففي الشعر حيث اعتمد على نفسه من خلال قص شعره.

نذكر أن جورج كلوني، كان قد قال أنه لم يدخل في أي خلاف مع زوجته المحامية البريطانية، من أصل لبناني، امل علم الدين، وذلك خلال الحجر المنزلي بعد انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهما اهتما بتربية توأمهما على الرغم من وجودهما لفترة الطويلة خلف الأبواب المغلقة.