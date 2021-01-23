إبنة هيفاء وهبي تقرر إجراء أكثر من عملية تجميل..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجأت زينب الفياض، إبنة المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” بمفاجأة من العيار الثقيل.

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نشرت زينب فيديو، تتحدث من خلاله عن تفكيرها في إجراء عمليات تجميل في وجهها، وبالأخص عمليتين.

https://www.instagram.com/p/CKPtLYVg0nP/?igshid=1se40nkjlykm4

وعلقت الفياض على الفيديو، قائلة:” أخيرا قررت اعدل شغلتين بيزعجوني بوجهي، وبما أني بخبركن بكل شئ وما بخبي عنكن شئ، قريبا كثير رح تعرفوا بس بتقدروا تحذروا شو؟ على فكرة هل شغلتين ما وضحين بالفيديو لاني صورت بفلتر ستوري الانستجرام.

وجاءت التعليقات على فيديو الفياض إيجابية، والمتابعين أكدوا أن وجهها جميل لا يحتاج لعمليات تجميل.

زينب الفياض متزوجة ولديها بنتين ، وتعيش مع عائلتها الصغيرة في دولة الكويت.