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جومانا مراد تكشف لأول مرة أسرار عن حياتها الزوجية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - جومانا مراد

لأول مرة تتحدث الفنانة جمانة مراد عن حياتها الزوجية وعلاقتها بزوجها كاشفة اسرار فترة الخطوبة.

جومانا قالت إنها خلال فترة خطوبتها كانت تحاول أن تستكشف طباع زوجها.

وأكدت أن ذلك تم من خلال بعض الطرق الملتوية للكشف عن بعض طباعه من أجل سلامة حياتها النفسية والزوجية.

وقالت: نكدت على زوجي بالخطوبة.

جومانا أضافت: حظيت بزوجٍ يملك شخصية هادئة ويتحلى بالصبر.

وكشفت جومانا عن الطريقة التي تعرفت من خلالها على زوجها وقد وصفتها بأنها طريقة شعبية جدًا.

التقت جومانا بالمنتج ربيع بسيسو زوجها في رحلة طيران، وخلال اجتماعهما بهذه الرحلة قام بمعاكستها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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